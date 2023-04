LECCE - A Lecce dal 15 al 17 aprile 2023, nel quartiere fieristico “Lecce Fiere” (piazza Palio, Lecce), si riaccendono i riflettori su Esteticamente in Fiera, la fiera nazionale dei settori beauty, hair e medicina estetica ormai leader nel Mezzogiorno e punto di riferimento in Italia tra le fiere b2b e b2c per l'industria cosmetica e del benessere. L’edizione 2023, la settima, è firmata come sempre dall'agenzia Platinum Eventi e Comunicazione di Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, con il patrocinio di Regione Puglia, Città di Lecce, Camera di Commercio di Lecce, Confcommercio e Confartigianato di Lecce.Lecce per tre giorni torna ad essere il più importante luogo d'incontro dei professionisti della bellezza e della medicina estetica, offrendo un’ampia gamma di prodotti leader e servizi innovativi sul mercato, puntando sulla qualità di chiaro profilo internazionale.Su 10mila metri quadri di spazio espositivo sono protagonisti oltre 500 marchi nazionali ed internazionali; le tecnologie produttive all'avanguardia, che sfruttano i risultati della ricerca più avanzata, si intrecciano con gli ingredienti ed i trattamenti della cultura e della tradizione.Nel capoluogo salentino si ritroveranno sia i maggiori operatori di settore che semplici appassionati e curiosi. Saranno tre intense giornate di informazione e intrattenimento, anche con workshop tenuti da alcuni dei massimi esperti di settore. Formazione professionale a 360°su estetica e medicina estetica, salute e benessere, anche con seminari e convegni, tra cui una delle novità più rilevanti di questa settima edizione, un congresso sulla chirurgia estetica accreditato per il conseguimento di 8 crediti Ecm.“Chirurgia estetica: opinioni a confronto” è il tema dell’importante convegno “fuori salone” organizzato da Esteticamente in Fiera, in programma sabato 15 aprile al Grand Hotel Tiziano di Lecce. Responsabili Scientifici dell’evento sono il Prof. Pietro Lorenzetti, Specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, autore di numerose pubblicazioni scientifiche, noto per essere il chirurgo plastico di numerosi volti tv, e il Prof. Diego Ribuffo, Ordinario di Chirurgia Plastica, Università di Roma Sapienza.Aperto a medici estetici, chirurghi estetici e dermatologi, accreditato presso il Ministero della Salute, permette di conseguire 8 crediti Ecm. La partecipazione è a numero chiuso, fino a 100 iscritti.Oltre agli stessi due responsabili scientifici, interverranno al convegno alcuni dei maggiori esperti italiani di chirurgia estetica e plastica, che creeranno una vera e proprio mappa d’aggiornamento. Il lavoro è diviso in cinque sessioni che consentiranno, infatti, di affrontare le varie declinazioni del tema. Si parte dal naso, per parlare di rinoplastica e rinofiller, tra approccio chirurgico e non chirurgico; poi, espandendo al volto, da filler e botulismo al trattamento laser al lipofilling al lifting del volto; per il rimodernamento corporeo, approfondimenti su liposuzione, addominoplastica, chirurgia combinata; penultima sessione su mastoplastica additiva retroghiandolare o retropettorale; si chiude con mastoplastica riduttiva e mastopessi: quale tecnica?“Quest’anno alla fiera viene associata quest’importante giornata di studio con la partecipazione dei maggiori esperti di Puglia e non solo - dice il Prof. Lorenzetti. È un allargamento che qualifica ulteriormente Esteticamente in Fiera, appuntamento già rinomato e apprezzato sulla scena nazionale grazie al puntuale lavoro di Conversano e Pezzaioli”.Ancora pochi posti disponibili. Info e iscrizioni al convegno su www.esteticamenteinfiera.it o al 3204622785 o info@esteticamenteinfiera.it.Esteticamente in Fiera ha il primato di aver unito in un’unica kermesse estetica e medicina estetica, all’insegna di un unico grande concetto di beauty e wellness: i settori dell’estetica, intesa come filiera della bellezza, e della medicina e chirurgia estetica, branche mediche tese a migliorare la qualità della vita di chi, per esempio, vive un disagio per un inestetismo, convivono nella tre giorni leccese abbattendo una distanza mantenuta finora e mettendo insieme, di fatto, le due anime dello stesso mondo.Novità di Esteticamente in Fiera 2023 anche il netto rafforzamento del settore Hair, con un evidente ampliamento dell’area riservata ad acconciatori, parrucchieri, hair stylist e barbers: i nomi più noti e rappresentativi in Italia hanno scelto di essere a Lecce con un proprio spazio espositivo per presentare le novità di prodotto e tendenze.Esteticamente in Fiera, dunque, sarà una grande opportunità per conoscere i new trend del settore e rimanere aggiornati, per proporre ai propri clienti servizi sempre nuovi ed innovativi. L’area Hair, più in generale, ospiterà le più grandi aziende e i maggiori operatori del settore, con un’ampia proposta su tecniche, cosmesi e macchinari all’avanguardia, workshop formativi e la possibilità di mettersi in gioco e testare le proprie capacità durante le gare.L’area Beauty è interamente dedicata alle nuove tendenze del settore estetico: trucco, nails, massaggi, cosmetici, make up, apparecchiature, macchinari estetici, arredamento professionale e abbigliamento. Previsti workshop tenuti da alcuni professionisti del settore e tanti ospiti, testimonial dei numerosi brand presenti, che si alterneranno nei vari padiglioni.Tra le novità 2023 anche il grande ritorno alle gare internazionali, in particolare quelle INJA, con professionisti partecipanti provenienti da tutta Italia e da tutta Europa, pronti a sfidarsi su una serie di tecniche di settore, davanti ai giudici master internazionali.La Inja Nail Cup – Lecce 2023 si terrà il 16 e 17 aprile nell’Area Gare di Esteticamente in Fiera. Si tratta di una Competizione internazionale la cui organizzazione è affidata a Stefania Landi, uno dei numeri uno italiani dell’International Nail Judge Association.Durante le tre giornate di fiera, nell’Area Palco si alterneranno gli interventi di relatori d'eccezione che approfondiranno diversi temi su estetica, benessere, bellezza, chirurgia estetica, ecc. ma anche economia e gestione delle imprese.Sabato 15 aprile alle ore 11.30 il Dott. Mimmo Greco (Gredis) interverrà su “La nuova Frontiera sull’utilizzo dell’ozono in estetica. Presentazione trattamenti e brevetto”; alle 15.30 Liana Sassoli (Biokalco) su “Biokalco Eden metodo unico 4 assi”; alle 16 Sara Renossi (Osm Beauty) su“Il Capitale più importante delle aziende: Le persone”.Domenica 16 aprile alle ore 11.00 Marcello Martiriggiano (Aramedica) “Turismo Sanitario: La chirurgia della calvizie in Italia e l’importanza delle cure post trapianto”; alle ore 11.30 il Dott. Galati Marco (Elite) su “Rinoplastica moderna VS Rinofiller: Indicazioni e limiti”; alle ore 12 la Dott.ssa Elia Santine (Elite) su “Tecniche di rimodellamento glutei”; alle ore 16.00 Angelo Castrignanò (Capp Technology) su “Un nuovo metodo di sviluppo professionale”; alle 16.30 Kiko Nalli su “Semplicità allo stato puro”; alle ore 17.00 il Dott. Giancarlo De Venuto (GM Hotel Garden Inn Lecce) su “Il booster delle Spa per l’economia delle attività ricettive”; 17.30 il Dott. Mimmo Greco (Gredis) su “La nuova tecnologia sull’utilizzo dei laser in estetica per peli bianchi, cellulite e decontratturante. Presentazione, trattamenti e brevetto”; alle ore 18.00 Alessandro Delli Noci, Assessore Sviluppo Economico Regione Puglia, su “Internazionalizzazione delle Imprese”.Lunedì 17 aprile alle 10.30 Monia Iovino (Mimua International make-up Academy. Kryolan Puglia) su “Floral Clouds”; alle 12.30 Davide Tesse (InfinityCosmetics) su “Il Business del Make up nel settore Professional”.“Alla settima edizione ci inorgoglisce essere riconosciuti sempre più come fiera di riferimento per il settore, con la conferma di presenze di operatori, aziende ed esperti che ci sono al fianco fin dall’avvio e con sempre nuove adesioni che ampliano e qualificano ulteriormente la nostra kermesse” dicono Giada Pezzaioli e Giovanni Conversano.“Quest’anno, poi, la fiera si allarga anche come sede, con il fuori salone dedicato alla chirurgia estetica in programma al Grand Hotel Tiziano di Lecce: grazie al professor Lorenzetti, che ha sempre creduto nel nostro lavoro, e al professor Ribuffo, sarà un grande appuntamento per il Salento, anche grazie alla collaborazione del gruppo Istituto Santa Chiara in qualità di Provider ECM in prima linea nella formazione dei professionisti sanitari dal 2010” continuano i due organizzatori.“Un ulteriore upgrade, poi, lo facciamo davvero nella parte dedicata ai contenuti: bellezza e benessere sono due concetti che si compenetrano ed è per questo che ci apriamo anche a segmenti come la buona nutrizione o il benessere sessuale, ospitando aziende che se ne occupano. Vogliamo che a Lecce in questi tre giorni possa diffondersi anche una nuova cultura, attraverso una nuova idea di fiera dedicata alla bellezza, che per noi non può prescindere dal benessere” concludono Pezzaioli e Conversano.Il taglio del nastro della settima edizione di Esteticamente in Fiera è previsto sabato 15 aprile alle ore 16. Accanto agli organizzatori, Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, saranno presenti Loredana Capone, Presidente del Consiglio regionale della Puglia; Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia; Carlo Salvemini, Sindaco del Comune di Lecce; Paolo Foresio, Assessore allo Sviluppo economico del Comune di Lecce; Pietro Lorenzetti, Specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica; Graziana Giannetta, vice presidente provinciale di Federalberghi e direttore del Grand Hotel Tiziano di Lecce.Saranno presenti inoltre i referenti dei Top Partner di Esteticamente in Fiera 2023: Francesco Mottola (Biokalco, Eden), Giuseppe Annunziata (Orma Nails System), Mauro Tornese e Angelo Castrignanó (Capp technology), Marcello Martiriggiano (Ara Medica), Gianni Scorrano (Mg Medical), Ivo Colella (Colella - Nuove tecnologie ortopediche), Rosario Blaco (Blaco).Sabato 15 aprile dalle 10 alle 19Domenica 16 aprile dalle ore 10.00 alle 20.00Lunedì 17 aprile dalle 10.00 alle 18.00Biglietto giornaliero 10 euro (abbonamento 3 giorni 18 euro) disponibili in prevendita sul sito www.esteticamenteinfiera.it.Tutti i dettagli su www.esteticamenteinfiera.it.