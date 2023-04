Venerdì 19 maggio 2023, presso l’Aeroporto Militare 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (Ba), il noto pianista e compositore italiano la cui scrittura spazia tra la musica classica contemporanea, la musica ambient e le sonorità soundtrack senza tralasciare la sperimentazione utilizzando elementi della musica etnica, jazz e pop, si esibirà in favore di Admo Puglia Odv. L’evento rientra tra le iniziative celebrative per il Centenario dell’Aeronautica Militare.Ingresso all’Aeroporto Militare previsto per le ore 18,30, cerimonia di benvenuto con aperitivo al tramonto in programma alle ore 19,45, inizio del concerto in calendario alle ore 20,30, a seguire Calici di vino sotto le stelle in collaborazione con la cantina pugliese Terrecarsiche.“Abbiamo voluto coniugare in un solo evento tanti aspetti interessanti e imperdibili - ha commentato il presidente di Admo Puglia Odv, Maria Stea - Da una parte l’arte e la musica di un maestro come Maurizio Bignone, dall’altra il fascino di un ambiente unico come l’Aeroporto Militare, al centro l’opportunità imperdibile di contribuire alle attività svolte quotidianamente da Admo Puglia Odv e dai suoi volontari in direzione della sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo e cellule staminali e all’iscrizione al Registro Donatori Midollo Osseo. Siamo certi di aver preparato un appuntamento che lascerà soddisfatti i nostri ospiti, con l’invito a partecipare numerosi per sostenere la nostra associazione. Devo ringraziare l’artista, Maurizio Bignone, per la sensibilità e il Comandante del 36° Stormo Caccia, Massimiliano Pomiato, per la disponibilità”.Già possibile acquistare i biglietti sulla piattaforma online diyticket.it all’indirizzo web bit.ly/MaurizioBignoneBA Maggiori informazioni sul sito www.admopuglia.it e sui canali social ufficiali di Admo Puglia Odv.