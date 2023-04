BARI - Grave incidente nel quartiere San Paolo, in viale Europa, dopo l'incrocio con via Maestri del Lavoro, dove un centauro ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato sull'asfalto. Secondo le prime informazioni l'uomo è in gravi condizioni ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Ad intervenire sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi.