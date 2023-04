Al via le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

BARI - Torna la paura sulle strade del capoluogo. Un uomo è stato investito nel tardo pomeriggio di ieri in centro, tra via Sparano e via Piccinni. Sul posto la Polizia locale e il 118. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dove gli sono state riscontrate fratture alle gambe ed è stato operato.