BARI - Questa mattina la giunta comunale, su proposta dell’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone, ha approvato la delibera con cui si istituiscono ulteriori trentuno posteggi autorizzati nell’ambito della sagra di San Nicola (dal 6 al 9 maggio) da destinare agli operatori ambulanti che nel corso di questi anni, in collaborazione con l’amministrazione comunale, hanno conseguito la licenza HACCP utile per avviare un’attività economica ambulante con somministrazione di alimenti e bevande.Saranno 31 i posteggi in esubero lungo il lungomare Imperatore Augusto assegnati agli operatori che hanno affrontato il percorso formativo e nelle prossime settimane saranno autorizzati a occupare una postazione durante le giornate della sagra di San Nicola nella medesima zona dove sono stati dislocati gli stalli per tutti gli altri operatori commerciali che hanno partecipato all’avviso pubblico, la cui graduatoria ufficiale è in fase di pubblicazione.“In questi anni abbiamo accompagnato tutte le persone che si sono rivolte con fiducia alle istituzioni in un percorso di formazione e di legalità - spiega Carla Palone -. Lo abbiamo fatto perché crediamo che tutti abbiano diritto ad avere un’occasione di lavoro, a patto che questo avvenga nel rispetto delle regole e della qualità dell’offerta per i cittadini durante la nostra sagra. È stato certamente un percorso lungo, perché tanti degli operatori che oggi hanno conseguito una licenza, provenivano da situazioni di fragilità o emarginazione sociale, con il rischio di diventare facile preda della criminalità organizzata che in più di un’occasione ha cercato di utilizzare la sagra cittadina per i propri guadagni. Da tempo ormai l’amministrazione ha segnato una linea di demarcazione netta tra chi rispetta e regole e chi no, a fronte di una mano tesa per incentivare il lavoro e il riscatto sociale per chi ha voglia di partecipare ad uno degli appuntamenti più importanti della città nel rispetto della legge. Ringrazio, infine, tutte le associazioni di categoria che in questi anni sono state accanto all’amministrazione comunale e hanno offerto gratuitamente a queste persone la possibilità di frequentare i corsi e conseguire la licenza. A dimostrazione che una città cresce se alla base c’è una collaborazione interistituzionale che crea valore aggiunto per tutti”.