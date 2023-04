BARI - Proseguono i furti e le rapine nel cuore del capoluogo. Ieri sera, a Bari, la Polizia di Stato ha arrestato quattro cittadini somali di età compresa tra i 18 e i 26 anni, presunti responsabili (accertamento ancora in fase istruttoria e che dovrà essere confermato dal giudice nel contraddittorio con la difesa) di tentata rapina. In particolare, uno dei quattro avrebbe avvicinato due ventenni seduti su una panchina di via Sparano e, minacciandoli con una bottiglia di vetro, avrebbe intimato loro di consegnare il denaro e il cellulare in loro possesso.Ricevuto un secco diniego da parte dei due giovani, il presunto aggressore avrebbe segnalato a tre suoi connazionali che lo avrebbero raggiunto, allo scopo di intimidire le due giovani vittime. Contestualmente i due 20enni hanno contattato il 113 e indotto i quattro cittadini extracomunitari a desistere dal loro intento. Ricevuta la chiamata, i poliziotti della Sala Operativa del Commissariato di Bari hanno diramato una nota radio agli agenti di Polizia che, però, si erano già accorti dei 4 giovani che, alla loro vista, avevano tentato la fuga.Gli agenti li hanno fermati nei pressi di piazza Aldo Moro: sottoposti ad identificazione, due avevano specifici precedenti per reati contro il patrimonio e sono risultati irregolari sul territorio nazionale, due incensurati e in regola con le norme che regolano il soggiorno degli extracomunitari cittadini. Presi in arresto, sono stati associati al carcere di Bari, in attesa della convalida del provvedimento pre-cautelare da parte del giudice, nel contraddittorio con la difesa.