Bari, turista Usa muore all'improvviso in aeroporto: appello via social per la cagnolina rimasta sola





"Lo scopo del post è quello di rintracciare nel più breve tempo possibile, i parenti del defunto – si apprende nel post pubblico -. Non possiamo fornire i dati per motivi di privacy, ma cerchiamo condivisioni e aiuto nei gruppi internazionali e californiani affinché possiamo arrivare rapidamente a parenti e conoscenti della bull terrier".

BARI - "Una storia davvero tragica. Il suo proprietario, statunitense, è deceduto improvvisamente in aeroporto. Lei, regolarmente microchippata, si trova in canile in attesa di capire se qualcuno dei famigliari potrà prendersene cura". E' l'incipit del post diffuso sui canali social dal Canile sanitario di Bari che ha ricevuto momentaneamente in affido la cagnolina di razza Bull Terrier dopo la scomparsa improvvisa del turista Usa.