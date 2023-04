BARI - L’ultima giornata di Expolevante 2023 si è aperta all’insegna della passione per le auto d’epoca e per gli amanti delle competizioni su quattro ruote con gli eventi organizzati da Asi – Automoto club storico italiano.In mattinata si è svolto il Mini Gran premio Unicef dedicato ai bambini e alle bambine dai quattro ai nove anni, che hanno potuto percorrere un circuito appositamente creato per macchine a pedali, costruite artigianalmente in Italia. I piccoli piloti hanno gareggiato vestiti e accessoriati come i grandi piloti degli anni ’50 che corsero il Gran Premio di Bari.Ma lo spettacolo non è finito. Contestualmente si è svolta su un circuito allestito per l’occasione una gara di regolarità che ha visto impegnate le vetture d’epoca nel percorrere un itinerario in un certo periodo di tempo. Per l’avvio della competizione una starter di eccezione: l’assessora allo sviluppo economico del Comune di Bari Carla Palone. Tra le particolarità più interessanti, ha effettuato un giro di prova del circuito una Spiaggina degli anni ’50 completamente convertita all’elettrico. A margine del campo di gara anche un’esposizione di auto d’epoca.Per la prima volta a Expolevante 2023, in veste congiunta con il Coni, ha partecipato anche il Comitato Regionale degli Automobile Club della Puglia (Aci). Tanti gli eventi e le attività organizzate all’interno degli spazi della Fiera del Levante. Mostre fotografiche, video di eventi sportivi, storici e gare automobilistiche, esposizioni di due prototipi di auto da corsa (realizzati dalla ditta RAV Srl di Brindisi), esibizioni di guida sportiva su circuito kart, simulatori di guida Ready2Go e informazioni sui principali comportamenti da tenere in caso di emergenza o sinistro stradale. All’ingresso della fiera un carro di soccorso ACI Global, è stato a disposizione dei visitatori per fornire informazioni oltre ad uno stand con la presentazione di offerte assicurative, compresa la polizza per i ciclisti. Ogni giorno inoltre negli stand espositivi 12/13 del padiglione 90 sono stati effettuati corsi di educazione stradale, sulla fruizione degli attraversamenti pedonali e sul corretto uso delle bici e dei monopattini. I visitatori infatti sono stati coinvolti in simulazioni di sicurezza stradale. Nell’area esterna 85/89 è stata realizzata una mostra statica di vettura da gara, di prototipi e veicoli storici.Info su: www.expolevante.it