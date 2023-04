Inoltre potrà contare su Burnell Reed, Mascolo Riismaa, Harrison D’Angelo Bowman, Mezzanotte e Bayehe. L’allenatore del Brescia Alessandro Magro potrà utilizzare Gabriel Nikolic, Della Valle Caupain, Petrucelli Cobbins, Odiase Cournooh, Moss Akele e Burns.

I brindisini cercheranno di vincere per confermarsi in zona play off. Il tecnico dell’ Happy Casa Frank Vitucci avrà a disposizione Nick Perkins dopo che la Corte D’Appello Federale ha accolto il ricorso della società pugliese per le due giornate di squalifica.