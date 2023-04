via Happy Casa Brindisi fb





Terzo quarto, schiacciata di Reed 40-33 per i pugliesi. Perkins e ancora Reed, 44- 33. Mascolo, 46-45. Harrison D’Angelo e di nuovo Mascolo, il Brindisi trionfa 59-47. Quarto quarto, Burnell 64-51 per i pugliesi. Mezzanotte e Harrison D’ Angelo, 70-51. Mezzanotte Bowman e Burnell, 84-55. Reed, 87-58. Mascolo e di nuovo Reed, l’ Happy Casa Brindisi vince questo quarto e 92-58 tutta la partita. Migliori marcatori, nei pugliesi Harrison D’ Angelo 19 punti e Burnell 15. Nei sardi Dowe16 punti e Bendzius 11. Nella ventisettesima giornata l’ Happy Casa Brindisi giocherà Mercoledì 19 Aprile alle 20,45 con il Varese fuori casa.

- Nella ventiseiesima giornata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi vince 92-58 sul Sassari al “Pala Pentassuglia”. Primo quarto, Dowe 3-2 per i sardi. Stephens, 9-5. Riismaa impatta per i pugliesi, 9-9. Reed, 12-11 per l’ Happy Casa. Tripla di Dowe, 14-12 per i sardi. Riismaa, 17-14 per i la squadra brindisina. Tripla di Bendzius, il Sassari prevale 21-20. Secondo quarto, di nuovo Bendzius 23-22 per i sardi. Harrison D’Angelo, 24-23 per i pugliesi. Perkins allunga, 28-23. Reed, 29-27. Harrison D’Angelo, 35-29. Mascolo, il Brindisi si impone 36-31.