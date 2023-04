LECCE - La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per il completamento dei lotti C e D del Parco di Belloluogo e la riqualificazione delle aree poste tra il lato nord del cimitero, viale Risorgimento e Via Vecchia Surbo. I lavori, per un importo di 1.100.000 euro, saranno finanziati con fondi Pnrr destinati alla rigenerazione urbana e interesseranno un’area di 22.584 metri quadri. Con questo intervento sarà riqualificata l’area verde ora inutilizzata, creato un nuovo ingresso pedonale al cimitero dal lato nord e le infrastrutture a servizio: percorsi pedonali e ciclabili, compreso un ponte di legno per ovviare al salto di quota, un’area a parcheggio permeabile per almeno 101 posti auto, nuovi filari di alberi e messa a dimora di essenze mediterranee, in linea con la vegetazione di Belloluogo.“Con questo progetto puntiamo a rendere fruibile e vissuta l’area verde oggi inutilizzata che è tra il Parco di Belloluogo e Viale Risorgimento e a garantire un nuovo e comodo ingresso pedonale al cimitero sul lato nord, servito da parcheggi e servizi – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – ne beneficerà anche la fruibilità e l’integrazione del parco di Belloluogo con il contesto del quartiere che in particolare in occasione di grandi manifestazioni soffre di una carenza di aree di sosta e di accessi dal lato nord. Ringrazio i tecnici e il settore Lavori Pubblici per il lavoro svolto e per la qualità di una progettazione che garantirà ai leccesi e non solo nuove opportunità e servizi migliori”.Il progetto, redatto dalla RTI tra l’arch. Domenico Antonelli (capogruppo), l’archeologo Roberto Maruccia e l’agronomo Salvatore Cavallo, ha come obiettivo urbanistico la riqualificazione rifunzionalizzazione di un’area pubblica attualmente in disuso, mediante il suo recupero ecologico e sociale a scopi ricreativi, da raggiungersi con l’incremento della dotazione infrastrutturale e botanico-vegetazionale per garantirne la fruizione in continuità con il Parco esistente.Le nuove aree verdi che saranno riqualificate si estendono per circa due ettari tra le mura nord del cimitero e viale Risorgimento e attualmente si presentano come zone incolte e accidentate. Il progetto prevede su di esse la realizzazione di un parco naturalistico caratterizzato da vegetazioni tipiche della macchia mediterranea e del contesto salentino, selezionate dopo apposita relazione ecologica. Tutta l’area sarà servita da pubblica illuminazione ad alta efficienza energetica.Il nuovo ingresso pedonale nord del cimitero sarà servito da un vialetto pedonale di collegamento con via Vecchia Surbo, adiacente alla nuova area a parcheggio. Due percorsi ciclabili (in totale 360 metri) collegheranno l’interno del Parco di Belloluogo con l’area rurale a nord e con l’area del Foro Boario dove con diversa progettazione sarà realizzato l’hub della mobilità. Nel punto di incrocio tra il vialetto pedonale e i percorsi pedonali e ciclabili in uscita dal Parco di Belloluogo sarà realizzato il ponte di legno.L’area a parcheggio, che si estenderà per 3.400 metri quadri, potrà ospitare almeno 101 posti auto, compresi i posti riservati ai mezzi delle persone con disabilità, posti bici e moto. Il parcheggio sarà realizzato con pavimentazione filtrante integrata con vegetazione a prato per favorire il naturale deflusso delle acque e sarà dotato di alberi per favorire la creazione di zone d’ombra. Nell’area saranno posizionati due nuovi chioschi per la vendita dei fiori.Il progetto prevede inoltre un sistema di captazione e recupero dell’acqua piovana. Nell zona destinata a parcheggio sarà realizzata una rete che intercetterà le acque provenienti dalle superfici pavimentate del parcheggio e le convoglierà verso serbatoi di stoccaggio collegati con il pozzo artesiano del parco di Torre Belloluogo.“Con il completamento di questi ultimi lotti trova soluzione e completamento il progetto del Parco di Belloluogo e delle aree ad esso adiacenti che saranno finalmente recuperate, dotate di nuovo verde fruibile e di servizi ai cittadini – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Nuzzaci – nuova accessibilità e comodità anche per la fruizione del cimitero, che sarà più semplice e comoda grazie all’area a parcheggio e al nuovo ingresso pedonale. Ringrazio il settore Lavori pubblici per lo straordinario lavoro che sta svolgendo per dare piena e veloce attuazione alle opportunità che il Pnrr ci sta garantendo”.