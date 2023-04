Dopo la presentazione della nostra associazione della vicepresidente Anna Marziliano davanti ad un folto e partecipe pubblico, ha preso la parola il vicesindaco, l'emozionatisssimo Emanuele Palmieri. Ricordiamo che la campionessa bitettese ha raggiunto traguardi sportivi incredibili. Due volte campionessa italiana di categoria (attualmente in carica) e da meno di un mese campionessa europea in attesa di battersi per il titolo mondiale.





Molti e numerosi gli interventi e l'interazione con il pubblico che, purtroppo a causa dell'elevata ed inattesa partecipazione, non ha potuto entrate nella sede dell'associazione restando sull'ingresso per tutta la serata. Dall'ex libraio Franco Taldone che ha evidenziato la storiografia della campionessa, all'artista Falcicchio che ha ricordato la sacralità dello sport dal Golgota all'inferno, dalla passione al trionfo di sé stessi e della comunità che si rappresenta, spiegando del come sua riuscito a ritrarre Annabruna, cogliendone l'essenza della stessa e la forza sanguigna di quella attività sportiva.





Tra gli interventi, toccante quello dell'emozionarissimo Tommaso Troccoli che ha sottolineato il merito con onore, di Annabruna. Simpaticissimo è coinvolgente l'intervento spontaneo della piccola Greta Di Matteo, futura campionessa di questo sport, che ha strappato applausi continui del pubblico ricordando che lei pratica questo sport per vincere le sue paure e per battere i maschi. In conclusione l'intervento dell'avvocato Alessandro Amendolara che ha sottolineato l'essenza della serata: energia, positività, comunità, emozione ed impegno che diventa sacralità.





Durante l'intera serata Annabruna Radoš ha raccontato la sua vita e le tappe dei suoi traguardo passati e futuri a partire dal prossimo incontro per la difesa del titolo conquistato e che si terrà ad Altamura il 13 maggio prossimo. Inoltre Annabruna ha sentitamente ringraziato officina d'arte per averla riportata nella sua comunità, per averla omaggiato per la prima volta nel luogo che più ama, la sua Bitetto, ed infine per le intense e toccanti emozioni che ha vissuto durante la serata in suo onore.





Alla fine Cristina Lerario ha consegnato alla campionessa un mazzo di fiori a nome dei soci, per ricordare che officina d'arte sarà sempre con lei e che la campionessa rappresenta simbolicamente la nostra associazione.

BITETTO (BA) - Una magica emozionante serata di cultura e di sport organizzata da Officina d'arte di Bitetto con la presentazione della campionessa europea di Kickboxing Annabruna Rados. Accolta con ingresso trionfale con il brano musicale "We are the Champions " dei Queen e poi con l'inno italiano di Mameli, la campionessa è stata onorata ed omaggiata dai soci e dai presenti, con una tela che la ritrae in posizione di combattimento e con sullo sfondo la cattedrale di Bitetto per rimarcare le sue origini come ho ricordato durante il mio intervento. La tela dipinta da Ivo Falchi, alias il prof Vito Falcicchio, è stata firmata dai soci di officina d'arte come segno di partecipazione e di considerazione verso la campionessa.