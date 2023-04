BARI - Il cantiere per la realizzazione di un resort in Costa Ripagnola, area verde a ridosso di Polignano a Mare, può andare avanti. Il Tar Puglia ha infatti rigettato la richiesta di sospensiva avanzata dagli ambientalisti per lo stop ai lavori.“Rilevato ad un sommario esame proprio della presente fase, che l’istanza cautelare così come introdotta non appare essere assistita da un sufficiente fumus boni iuris e ritenuto che non sembra possibile formulare prima facie una prognosi favorevole in punto di ipotizzato accoglimento del gravame, in quanto le eccezioni preliminari di rito e di merito formulate dalla controinteressata Serim S.r.l. appaiono fondate sia sul piano della carenza di interesse, che su quello della tardività dell’impugnativa, che su quello della carenza di legittimazione attiva”. E' la motivazione per cui i giudici del Tar hanno respinto l’istanza cautelare.