Un intervento - prosegue - atteso da anni che ha dovuto superare alterne vicende, compreso l'emergenza covid a seguito della quale la disponibilità delle somme necessarie al completamento dell'opera sembrava compromessa. Solo grazie alla ferma volontà della Regione Puglia, è stato possibile assicurare la copertura finanziaria.



L'iter dei lavori ha subito una positiva accelerazione da quando Rinaldo Melucci è stato eletto presidente della Provincia di Taranto. Sono state finalmente superate difficoltà che, in precedenza, avevano bloccato il complesso percorso autorizzativo e di finanziamento dell'importante arteria stradale.



La Taranto-Avetrana, o litoranea interna, renderà più agevole i collegamenti tra il capoluogo ionico e le più rinomate mete turistiche della provincia ionica. Ma la strada è anche strategica per lo sviluppo delle attività agricole e delle eccellenze enogastronomiche. Una strada che crea connessioni positive con un territorio con enormi potenzialità per tanti versi ancora inespresse”.

BARI - “Con il finanziamento ad opera della Regione Puglia del primo e secondo lotto della Talsano-Avetrana per un importo complessivo di 122 milioni di euro, si compie un decisivo passo in avanti verso la realizzazione di un'infrastruttura strategica non solo per l'area ionico-salentina, ma per tutta la Puglia. Così il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD).