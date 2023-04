BARI - “Taranto e Medimex, un binomio consolidato e collaudato. Ad ogni edizione la manifestazione accresce il suo appeal con una line up degna dei più rinomati Festival internazionali. Un'occasione di promozione del territorio, di destagionalizzazione turistica, di diversificazione produttiva. Con una serie di eventi nei mesi primaverili ed estivi, Taranto si candida a diventare una vera capitale della musica". Così il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (PD)."La Regione Puglia, come sottolineato dallo stesso presidente Michele Emiliano - prosegue Di Gregorio -, è un protagonista attivo della rinascita di Taranto innescata dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci. L'International Festival & Music Conference, infatti, è promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese. Un modello vincente, quello di Medimex non solo in termini di offerta musicale, ma anche per una ampia serie di eventi, mostre, stage che dal 13 al 18 giugno animeranno Taranto. Si consolida, inoltre, la partnership con un altro importante motore culturale del territorio ionico: il Museo Archeologico MarTA. Medimex non significa solo big del rock e pop internazionale e grandi live, ma anche un'occasione per far emergere le band di giovani che con passione fanno musica sul territorio; un'importante forma di coinvolgimento delle nuove generazioni. Buon Medimex a tutti allora, la Rotonda del Lungomare, la rada di Mar Grande e le bellezze di Taranto renderanno ancora più suggestive le serate del Festival”, conclude Di Gregorio.