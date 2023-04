Instagram: @expolevante / @nuovafieradellevante

BARI - Con 24mila visitatori prosegue con successo Expolevante 2023. Anche il secondo giorno ha fatto registrare numerose presenze nei vari padiglioni del quartiere fieristico complice anche la bella giornata domenicale.Tra le attrazioni di questa edizione il Levante Pet nel padiglione 20, lo spazio dedicato agli amici a quattro zampe fino a domani, martedì 25 aprile. Qui ci si può rendere conto di quante siano le sorprendenti doti dei cani e di quanto vengano sempre più studiate e valorizzate con obiettivi diversi. Da qui le numerose attività e dimostrazioni con il coinvolgimento di un pubblico sempre più numeroso.Si parte dalle dimostrazioni del Nucleo cinofili della Guardia di Finanza che nel binomio cane/conduttore illustrano le specifiche tecniche di addestramento, alle esibizioni di obbedienza, agilità, gestione del cane in ambito urbano, interazione con i cani del pubblico, esercizi di difesa con figurante, toelettatura per finire con le dimostrazioni di salvataggio in acqua con cani brevettati e altamente addestrati, con l'ausilio di piscina e, per chi lo desidera, anche il battesimo dell'acqua con eventuale consegna di attestato a cura della SICS - Scuola italiana cani di salvataggio, la più antica organizzazione mondiale dedita alla formazione delle Unità Cinofile da salvataggio nautico.Il tutto sotto gli sguardi stupiti di adulti e bambini. Quindi i cani non solo come amici dell'uomo o come pet therapy i cui benefici sono numerosi e documentati ma anche in difesa dei cittadini perchè impegnati nella prevenzione e repressione di reati quali traffici illeciti e contrabbando.In questi giorni ad Expolevante si possono ammirare le razze più svariate. Si va dal Golden retriever, al Labrador, dal Terranova al Cao de agua portoghese, dal Jack Russell Terrier al Barboncino. Attirano l'attenzione di adulti e bambini che vengono sensibilizzati ed informati sulle attività formative e nei progetti di educazione sociale in cui sono coinvolti i nostri amici a quattro zampe.