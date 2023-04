ALBEROBELLO (BA) – È previsto per sabato 15 aprile 2023 a partire dalle ore 19.00 l’evento di solidarietà, promosso dalla Delegazione di Alberobello della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica e patrocinato dal Comune di Alberobello.Dal titolo “Sotto una nuova luce. Gusto, ricerca e respiro”, l’iniziativa si svolgerà nel sito Aia Piccola, rione antico della Città dei Trulli che conta ben 400 coni che, per l’occasione, si illumineranno di verde, colore della Fondazione. L’evento nasce, infatti, con l’intento di portare nuova luce sulla Fibrosi Cistica, la malattia genetica grave più diffusa in Europa, e di creare consapevolezza sulla Ricerca e sull’importanza di raccogliere fondi a sostegno della stessa.“Siamo lieti di ospitare nella nostra Città iniziative a scopo benefico – spiega Francesco De Caro, Sindaco di Alberobello – che vedono la bellezza dei nostri luoghi assieme all’impegno e al buon cuore dei nostri cittadini al servizio della Solidarietà e della Ricerca. Ciascuno di noi, da solo rappresenta una goccia, ma tante gocce tutte insieme formano l’oceano, così come il contributo, apparentemente piccolo, di ciascuno di noi può sostenere la ricerca nel fare grandi passi in avanti per il benessere dell’individuo e della collettività. E anche questa volta, Alberobello darà il proprio contributo”.L’evento solidale inizierà alle ore 19:00 presso l’Aia Piccola con l’intervento di apertura a cura del Dott. Onofrio Laselva, biologo ricercatore presso l’Università di Foggia, impegnato dal 2017 negli studi sulla malattia e responsabile del progetto FFC #6/2021 adottato e co-finanziato dalla Delegazione di Alberobello. La sua testimonianza evidenzierà l’impatto che la Fibrosi Cistica ha sulla vita quotidiana delle persone, l’importanza del contributo di ognuno di noi per gli avanzamenti della Ricerca e i grandi traguardi raggiunti in campo terapeutico grazie anche ai progetti finanziati.A seguire, la serata proseguirà con una degustazione food & wine accompagnata da esibizioni musicali live. Gli intervenuti potranno partecipare alle degustazioni guidate, optando tra un ticket da 5, 7 e/o 12€. I ristoratori, le cantine, i sommelier, gli artisti e tutti i collaboratori dell’iniziativa partecipano con spirito filantropico e senza scopo di lucro. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a sostegno della Ricerca FFC. Per maggiori informazioni consultare il sito www.fibrosicisticaricerca.it.La Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, presieduta da Matteo Marzotto, è una realtà non profit riconosciuta dal MUR - Ministero dell’Università e della Ricerca - che dal 2002 a oggi ha investito più di 34 milioni di euro finanziando oltre 400 progetti di ricerca. A questi, la Delegazione di Alberobello, nata nel 2015, ha partecipato raccogliendo sul territorio, attraverso campagne ed eventi di sensibilizzazione, la somma di circa 200.000 mila euro contribuendo al finanziamento di 10 progetti selezionati dalla Fondazione.“Per noi, donare alla Ricerca avrà un nuovo gusto. Per loro, malati di Fibrosi Cistica, ricevere un respiro sarà una vera conquista.”