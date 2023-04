Gravina in Puglia, corpo di un uomo ai piedi del ponte Acquedotto





Ad intervenire sul posto anche un elicottero dei Vigili del fuoco. Sono stati gli operai della ditta a cui sono stati affidati i lavori di consolidamento del ponte a lanciare l'allarme del ritrovamento del corpo.

GRAVINA IN PUGLIA (BA) - Attimi di paura stamani a Gravina in Puglia (Ba) dove è stato ritrovato il cadavere di un uomo ai piedi del ponte Acquedotto. Non è stata ancora resa nota la sua identità e sono state avviate le operazioni di recupero.