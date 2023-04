BARI - Attimi di paura all'alba al Centro Rimpatri Bari-Palese dove intorno alle 5.45 è arrivata una chiamata alla centrale operativa del 118 per soccorrere alcuni migranti caduti a terra per avvelenamento. Ad intervenire sul posto un'ambulanza medica che ha trasportato due intossicati e l'ambulanza della stazione di Modugno che ne ha trasportati 3. Tutti e cinque gli intossicati sono stati trasportati al pronto soccorso del San Paolo.L'intossicazione è dovuta all'incendio divampato in uno dei moduli, apparentemente per una protesta, il cui motivo rimane ancora ignoto. Le fiamme hanno ustionato un 36enne, trasportato al Policlinico dall'ambulanza della stazione San Paolo con l'aiuto del medico di automedicina, giunto anche lui sul posto.Secondo le prime informazioni uno dei migranti ha anche tentato il suicidio salendo su uno dei moduli e tentando di lanciarsi. I presenti sono riusciti a farlo desistere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia di Stato e l'Esercito.