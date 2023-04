BARI - L’Ente Bilaterale del Commercio, della Distribuzione e dei Servizi – Bari-Bat – organizza, in collaborazione con il Cat Confcommercio Bari e il Network “A me è successo - Soft Skills Experience”, corsi di formazione dal tema “Leadership situazionale: Sviluppare la propria leadership adattandola al contesto”. Relatore: Simone Volpi, Coach & Trainer - Specialista della performance.Si tratta di un’ottima opportunità per crescere sotto i profili professionale, imprenditoriale ma anche sociale e culturale. Una occasione per potenziare le proprie skill in termini di ingegno, creatività e soprattutto motivazione e volontà.Le iscrizioni sono già attive.Location della giornata formativa, in programma giovedì 20 aprile, sarà la sede della Camera di Commercio di Bari in Corso Cavour n. 2. Start alle ore 9:30. Termine previsto alle ore 17:30 con un coffee break intermedio.La giornata si dipanerà attraverso la metodologia “Autodiagnosi, Role Play, Tecniche di Improvement individuale”.«La formazione professionalizzante ha sempre costituito una rilevante priorità tra le attività dell’Ente, un’attività a supporto delle imprese e dei dipendenti del territorio e intendiamo percorrere questa strada anche quest’anno al fine di implementare la nostra offerta formativa», sottolinea il presidente dell’Ente Bilaterale Terziario Bari-Bat, Alessandro Ambrosi.«Identificare gli stili di leadership, individuare il proprio stile di leadership, riconoscere il grado di autonomia e maturità dei collaboratori e dei team per poter adottare una leadership situazionale sono tra gli obiettivo di questa giornata di crescita, confronto e formazione – afferma Mauro Portoso, Direttore Ente Bilaterale Terziario di Bari-Bat – Si tratta di una valida e importante opportunità per migliorare la personale capacità gestionale in ambito lavorativo».La partecipazione sarà gratuita per dipendenti e titolari e soci/amministratori delle Aziende risultanti regolarmente iscritte all'Ente Bilaterale del Terziario di Bari-Bat (per un numero massimo di due partecipanti).Per presentare domanda di partecipazione è necessario compilare, entro e non oltre il 18 aprile, il modulo on line:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUDOrHztkPdA53ZYxCvSNyrPa0bD8_Gpv7TH6IduP5SwUqPg/viewformInfo a info@ebiterbari.com - Tel.: 0805240807.