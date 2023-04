BARI - Partiti dal Colorado a bordo del loro sidecar per la luna di miele avevano intenzione di fare il giro del mondo visitando i fiordi norvegesi, la Spagna, il Portogallo e la Polonia. Arrivati a Bari però hanno dovuto fare i conti con i ladri. Austin ed Ellie Brown avevano parcheggiato il loro mezzo fuori dal bed and breakfast di via Crisanzio e nella notte tra il 4 e il 5 aprile non l'hanno più trovato. Da qui l'appello sui social.Provvidenziale l'intervento della Polizia locale grazie a cui il sidecar è stato ritrovato in corso Mazzini, poco distante da dove soggiornavano. Ora l'avventura dei novelli sposi potrà proseguire verso Oriente con meta Pechino.