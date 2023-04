L’equipaggiamento di serie della Classe E con i sistemi di assistenza alla guida16 comprende, tra l’altro, il sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC, l’ATTENTION ASSIST, il sistema di assistenza alla frenata attivo, il sistema antisbandamento attivo, il pacchetto parcheggio con telecamera per la retromarcia assistita e il sistema di rilevamento automatico dei limiti di velocità. Lo stato e le attività dei sistemi di assistenza alla guida sono rappresentati con una vista a schermo intero sul display del conducente. L’ATTENTION ASSIST, in combinazione con la telecamera del display 3D del conducente (a richiesta), offre ora anche l’avviso di guida distratta: infatti, se gli occhi della/del conducente per alcuni secondi non sono concentrati sulla strada, l’ATTENTION ASSIST è anche in grado di rilevare la distrazione e di avvisare il conducente con un segnale acustico e visivo. Se il/la conducente non volge di nuovo lo sguardo verso la situazione del traffico, la segnalazione si intensifica con un secondo avviso e un segnale acustico continuo. Se il/la conducente continua a ignorare l’avviso, il sistema può avviare un arresto di emergenza attraverso il sistema di assistenza attiva nella frenata di emergenza. A richiesta, ad esempio nell’ambito del pacchetto Premium, è disponibile anche il pacchetto di assistenza alla guida Plus. I componenti includono il sistema di assistenza allo sterzo attivo, che aiuta a seguire la corsia. Come già in autostrada, la Classe E può ora ripartire automaticamente dopo un lungo arresto anche nel traffico cittadino e sulle strade extraurbane. Un’altra innovazione: se il sistema di assistenza allo sterzo attivo non è più disponibile perché le linee di demarcazione della carreggiata non sono chiaramente distinguibili, il problema viene segnalato al/alla conducente tramite una vibrazione del volante.



Sofisticato concetto di carrozzeria e sistemi di ritenuta adattati



Il concetto di sicurezza della Classe E si basa su una carrozzeria con un vano passeggeri particolarmente rigido e strutture di crash che possono deformarsi in modo mirato. I sistemi di ritenuta, ad esempio le cinture di sicurezza e gli airbag, sono specificamente adattati a questa configurazione. In caso di incidente, possono attivarsi in modo tale da adattare alla situazione il loro effetto protettivo per gli occupanti. Oltre all’airbag per il guidatore e il passeggero anteriore, l’equipaggiamento di serie comprende anche un kneebag sul lato guida, che può proteggere le gambe dal contatto col piantone dello sterzo o con la plancia portastrumenti in caso di forte impatto frontale. I windowbag di serie possono ridurre il rischio di battere la testa contro il finestrino laterale o contro oggetti penetrati nell’abitacolo. In caso di grave impatto laterale, il windowbag si dispiega dal montante anteriore fino a quello posteriore, coprendo come una tenda i cristalli laterali anteriori e posteriori del lato colpito. Se invece viene rilevato un cappottamento, i windowbag possono attivarsi su entrambi i lati. Oltre al sistema di protezione della testa, gli airbag laterali possono coprire anche l’area del torace in caso di forte impatto laterale – come optional anche sui sedili posteriori esterni. Oltre a ciò, i veicoli sono dotati di un airbag centrale a seconda del Paese. Pretensionatori pirotecnici e limitatori della forza di ritenuta delle cinture sono di serie su tutti i sedili esterni.



Materiali a risparmio di risorse



Numerosi componenti della Classe E vengono realizzati con parti di materiali a risparmio di risorse (materie prime riciclate e rinnovabili). Per il sedile base della Classe E è utilizzato un rivestimento in lana d’alpaca non tinta combinata con un materiale riciclato. Per la prima volta, secondo l'”approccio del bilancio di massa”, nella schiuma dei sedili vengono impiegate materie prime riciclate certificate che non differiscono nelle loro proprietà dalle materie prime prodotte dal petrolio. In questo modo, è possibile ridurre il fabbisogno di risorse fossili mantenendo costante la qualità del prodotto.



Produzione a bilancio neutrale di CO2 nello stabilimento di Sindelfingen



Dal 2022 Mercedes-Benz produce a bilancio neutro di CO2 in tutti gli stabilimenti di proprietà in tutto il mondo. L’elettricità di origine esterna proviene esclusivamente da energie rinnovabili ed è quindi priva di CO2. Inoltre, l’azienda punta a incrementare la produzione di energia rinnovabile nelle proprie sedi. Entro la fine del 2024 saranno effettuati investimenti per un’ulteriore espansione del fotovoltaico nell’intero sito di Sindelfingen. Un altro obiettivo perseguito nel sito di Sindelfingen è la riduzione costante del consumo d’acqua e della quantità di rifiuti prodotti.



Classe E con una lunga storia di successi



Dal 1946 Mercedes-Benz ha prodotto più di 16 milioni di veicoli di fascia medio-alta. La tradizione della Classe E risale agli inizi della storia del marchio. All’inizio del XX secolo, le aziende che hanno preceduto Mercedes-Benz immisero sul mercato veicoli corrispondenti. Con il nuovo inizio dopo la Seconda Guerra Mondiale, il modello 170 V (W 136), originariamente introdotto nel 1936, tornò in produzione. Nel 1947 seguì la berlina, la prima autovettura Mercedes‑Benz del dopoguerra. Nel 1953 il modello 180 (W 120) con carrozzeria autoportante e forma “Ponton” stabilisce nuovi parametri di riferimento sia tecnici che formali. Nel 1961 seguirono le versioni a quattro cilindri della serie “pinna aerodinamica posteriore” (W 110). Nel 1968, la classe medio-alta della serie “Barra otto” (W 114/115) rappresentò il grande passo successivo. Ancora una volta, il successo venne superato dalla serie seguente, la 123, a partire dal 1976. La serie 124 negli anni dal 1984 al 1995 portò per la prima volta il nome di Classe E a partire dalla metà del 1993. Il frontale con quattro fari e le tecnologie innovative sono i tratti distintivi della serie 210 introdotta nel 1995. All’inizio del 2002 arrivò sul mercato la serie 211 della Classe E. Le serie della Classe E 212 (berlina e station-wagon) e 207 (cabriolet e coupé) seguirono nel 2009. La Mercedes-Benz Classe E serie 213 debuttò nel 2016, e dal 2017 per la prima volta anche come All‑Terrain. A questa si aggiungono i coupé e le cabriolet della serie 238.

Da oltre 75 anni la Classe E costituisce un riferimento assoluto per le berline di lusso di classe media. Nel 2023 Mercedes-Benz aprirà un nuovo capitolo per la berlina business: la nuova Classe E è all’avanguardia nel passaggio dal motore a combustione alla trazione elettrica. Allo stesso tempo, la sua nuova architettura elettronica consente un’esperienza digitale globale. Le prime berline della serie 214 arriveranno presso i partner di vendita europei nell’autunno del 2023.La nuova Classe E ha le proporzioni di una classica berlina a tre volumi: lo sbalzo anteriore corto e il cofano del motore lungo sono seguiti dall’abitacolo fortemente arretrato. Il design “cab backward” è completato dallo sbalzo posteriore equilibrato. una superficie simile a un pannello nero collega la mascherina del radiatore ai fari. Questo inserto in nero lucido ricorda visivamente i modelli Mercedes-EQ. La mascherina del radiatore dal design tridimensionale è progressiva o classica, a seconda della linea di allestimento. La nuova Classe E è dotata di serie dei fari a LED High Performance. Come equipaggiamento a richiesta, il DIGITAL LIGHT è disponibile senza e con funzione di proiezione. Tutte le varianti di fari offrono un design diurno e notturno inconfondibile. Le luci di marcia diurne sono configurate nella forma a sopracciglio tipica del marchio. I Powerdomes accentuano il cofano del motore. La vista laterale mette particolarmente in risalto le proporzioni armoniose e il caratteristico design “cab backward”. Le maniglie a filo con la carrozzeria, già note dai modelli Mercedes-Benz di fascia alta, sono disponibili come optional. Le due linee caratterizzanti separate sulla fiancata sottolineano il carattere sportivo della vettura. Il punto forte della parte posteriore è costituito dai fari a LED in due parti, con un nuovo profilo e un design speciale: l’ottica a stella in entrambe le parti dei fari offre uno design particolare sia diurno che notturno.L’esperienza digitale a bordo è caratterizzata dalla plancia portastrumenti. Se la Classe E è equipaggiata con lo schermo opzionale per il passeggero, l’ampia superficie in vetro di MBUX Superscreen si estende su tutta la linea fino al display centrale. Visivamente staccato da questa superficie, nel campo visivo di chi guida, si trova il display del conducente. I modelli senza display per il passeggero presentano un ampio elemento decorativo che si estende fino al centro. Visivamente disgiunto, il display centrale sembra sospeso sopra la superficie concava di questo elemento decorativo. La parte anteriore della plancia portastrumenti è attraversata dalla banda luminosa dell’illuminazione di atmosfera attiva. Creando un arco di ampie dimensioni, essa si allunga dal parabrezza ai montanti anteriori fino alle porte. In questo modo si crea una grandiosa impressione di spazio. Un gruppo di comandi, che sembra sospeso nella parte superiore dei rivestimenti delle porte, è esteticamente coordinato con le superfici in vetro degli schermi. La consolle centrale è concepita come un corpo omogeneo e si collega in linea retta alla parte inferiore della plancia portastrumenti. Nella parte anteriore è integrato nell’elemento decorativo tridimensionale uno scomparto portaoggetti con coperchio e portabevande. Nella parte posteriore della consolle centrale si trova un morbido bracciolo imbottito. Il pannello centrale delle porte confluisce senza soluzione di continuità (“seamless”) nel bracciolo, creando una linea arcuata concava. La sua parte anteriore è realizzata come elemento high-tech metallico che può essere utilizzato come maniglia di sostegno e chiudiporta e comprende gli interruttori per gli alzacristalli. Un altro elemento caratteristico è il gruppo di comandi sospeso, con l’apriporta e i comandi per le funzioni del sedile. Il profilo della superficie di seduta e dello schienale fluisce elegantemente dall’interno verso l’esterno e, con il suo design a più livelli, sembra sospeso sopra la base del sedile. Le imbottiture verticali seguono il profilo esterno, aprendosi in larghezza verso l’alto. In termini di spaziosità, la Classe E è una delle preferite nel suo segmento. Il/la conducente gode di cinque millimetri in più di spazio sopra la testa rispetto al modello precedente. Del passo allungato di due centimetri beneficiano in particolare i passeggeri posteriori: lo spazio per le ginocchia e lo spazio massimo per le gambe aumentano rispettivamente di 10 e 17 millimetri. L’aumento della larghezza dei gomiti nella parte posteriore risulta ancora maggiore: la misura è di 1.519 millimetri. Si tratta di una maggiorazione di 25 millimetri, quasi al livello della Classe S. Il volume di carico arriva a 540 litri.Grazie a una sistematica elettrificazione e a un intelligente downsizing, la nuova Classe E costituisce un riferimento assoluto in materia di efficienza. Metà di tutti i modelli saranno ibridi plug-in di quarta generazione. La gamma di prodotti raggiungerà questa quota elevata già al momento del lancio sul mercato: tre delle sei versioni della Classe E combinano infatti i vantaggi di un veicolo con motore a combustione interna con quelli di un’auto elettrica. I motori a combustione sono unità a quattro e sei cilindri dell’attuale famiglia di motori modulari Mercedes‑Benz FAME (Family of Modular Engines). La gamma di motori contribuisce così in misura sostanziale a rendere più flessibile la rete produttiva internazionale, attuando contemporaneamente l’elettrificazione in base al fabbisogno. Sia i motori diesel che quelli a benzina sono dotati, oltre che della sovralimentazione con turbocompressore, di assistenza intelligente con generatore di avviamento integrato (ISG). Si tratta quindi di ibridi leggeri. Grazie a una nuova batteria, la potenza del motore elettrico è stata aumentata da 15 a 17 kW e la coppia di spinta a 205 Nm. A partire dal lancio sul mercato della nuova Classe E, Mercedes-Benz offrirà tre modelli ibridi plug-in di quarta generazione. Con una potenza di trazione elettrica pari a 95 kW (129 CV) e un’autonomia esclusivamente elettrica fino a oltre 100 chilometri (WLTP), in molte occasioni e in molti giorni viaggeranno in modalità puramente elettrica, senza l’impiego del motore a combustione interna. Seguiranno altri ibridi plug-in con motori a combustione diesel.La grande maneggevolezza della nuova Classe E è dovuta in gran parte al controllo preciso delle ruote anteriori su quattro bracci ciascuna. Sull’asse posteriore un asse a bracci multipli nella configurazione a cinque bracci assicura buone qualità nel controllo delle ruote e stabilità direzionale in rettilineo. Sull’asse anteriore le molle e gli ammortizzatori sono combinati in un unico montante telescopico e non svolgono compiti di guida delle ruote; le sospensioni rispondono con una sensibilità conseguente. La base del gruppo (anteriore) e il supporto dell’asse (posteriore) disgiungono il telaio dalla carrozzeria, evitando così vibrazioni e rumori. I modelli ibridi leggeri sono dotati di serie di sospensioni a molla in acciaio AGILITY CONTROL con sistema di ammortizzazione selettivo. Il loro telaio è inoltre ribassato di 15 millimetri rispetto a quelle delle ibride plug-in. Su richiesta, la nuova Classe E è disponibile con il pacchetto tecnologico. Questo comprende le sospensioni pneumatiche integrali AIRMATIC con ammortizzazione continua regolabile ADS+ e asse posteriore sterzante. L’AIRMATIC con sospensioni pneumatiche a soffietto e ammortizzatori adattivi ADS+ risponde in modo particolarmente sensibile. Il sistema di regolazione del livello fa parte dell’AIRMATIC: Questo mantiene costante l’altezza libera dal suolo indipendentemente dal carico dell’auto, ma all’occorrenza può anche effettuare variazioni. La nuova Classe E è dotata dell’asse posteriore sterzante disponibile a richiesta, e, in combinazione, di un rapporto di trasmissione dello sterzo più diretto sull’asse anteriore, risultando così particolarmente agile ma nel contempo stabile. L’angolo di sterzata sull’asse posteriore è di 4,5 gradi. Il raggio di sterzata si riduce così di 90 centimetri.Musica, giochi e contenuti in streaming possono essere vissuti nella Classe E con quasi tutti i sensi. Le innovazioni digitali dell’abitacolo rendono la Classe E ancora più intelligente, raggiungendo nuove dimensioni di personalizzazione e di interazione. Allo stesso tempo, la sua architettura elettronica è basata più sul software che sull’hardware Le funzioni di calcolo riferite a domini che prima erano separati sono ora riunite in un unico processore. Gli schermi e il sistema di Infotainment MBUX condividono così un nuovo elaboratore centrale particolarmente potente. Questo tipo di collegamento in rete aumenta le prestazioni e la velocità dei flussi di dati. Per la nuova Classe E sarà disponibile un pacchetto Entertainment (MBUX Entertainment Plus), comprensivo dei Servizi Mercedes me connect e di un pacchetto dati di un fornitore terzo. A seconda del mercato, come tecnologia di trasmissione si impiega un modulo di comunicazione 5G. Con lo standard di telefonia mobile 5G sono possibili velocità di trasferimento dati notevolmente più elevate rispetto ai moduli LTE/UMTS.Con la chiave digitale della vettura, la Classe E può essere avviata e bloccata in tutta semplicità portando con sé un dispositivo terminale compatibile. È inoltre possibile la condivisione delle chiavi: i familiari o gli amici possono essere invitati in modo digitale a utilizzare la Classe E. In questo modo, il proprietario del veicolo può assegnare diversi diritti: è possibile ammettere solo l’accesso al veicolo oppure concedere anche il permesso di guidare la vettura. La vettura può riconoscere più utenti contemporaneamente, la chiave digitale può essere condivisa con un massimo di 16 persone. Nei mercati in cui sono disponibili i Servizi Mercedes me connect, la predisposizione per la chiave digitale della vettura fa parte del pacchetto Comfort KEYLESS-GO. Per la nuova Classe E questa combinazione di equipaggiamento è disponibile a partire dal pacchetto Premium.Grazie alla nuova illuminazione di atmosfera attiva con visualizzazione del suono, gli occupanti della nuova Classe E possono vivere la musica con tre sensi: i brani musicali e i suoni di film e app si possono infatti ascoltare (a richiesta con tecnologia Dolby Atmos®), sentire (mediante i convertitori di segnali elettrici del Surround Sound System Burmester® 4D opzionale) e ora anche “vedere”. La visualizzazione avviene sulla banda luminosa dell’illuminazione di atmosfera attiva (a richiesta), realizzata per la prima volta a bordo della Classe E come fascia continua. Veloci sequenze ritmiche, ad esempio, possono generare rapidi cambi di luce, mentre ritmi più “fluidi” possono creare tonalità luminose che si succedono dolcemente. L’esperienza di intrattenimento per chi siede sul lato passeggero è del tutto coinvolgente. Sul display dedicato, disponibile a richiesta, chi siede sul sedile passeggero può guardare contenuti dinamici come programmi TV o video in streaming, anche se chi guida sta guardando in quella stessa direzione. Infatti, il display è attivabile/disattivabile. La sua funzione evoluta di protezione dallo sguardo, basata su telecamera, ne riduce la luminosità limitando così il rischio di distrazioni per chi è alla guida.Le esperte e gli esperti di software del team Mercedes-Benz hanno sviluppato un nuovo livello di compatibilità che consente di installare app di fornitori terzi. Per il lancio della Classe E sono disponibili sul display centrale le seguenti app: la piattaforma di intrattenimento “TikTok”, il gioco “Angry Birds”, l’applicazione di collaborazione “Webex” e l’applicazione per ufficio “Zoom” nonché il browser “Vivaldi”. Inoltre, il portale di intrattenimento ZYNC sul display centrale e del passeggero anteriore (a richiesta) offre video in streaming, contenuti on-demand, esperienze interattive, programmi video locali, sport, notizie, giochi e molto altro ancora attraverso un’unica interfaccia utente. Inoltre, come novità, c’è la fotocamera per selfie e video (compresa nell’equipaggiamento a richiesta MBUX Superscreen) in alto nella plancia portastrumenti. Quando il veicolo è fermo, il/la conducente può partecipare a conferenze online con immagini video tramite ad es. “Webex” e realizzare foto e video personali. Il comfort dei comandi è migliorato anche per l’MBUX. Con la funzione “Just Talk” ora è possibile attivare il sistema di comando vocale intelligente anche senza la parola chiave “Hey Mercedes”. Attivata la funzione, sul display compare il simbolo di un microfono rosso; A quel punto, l’auto è pronta e in attesa di ordini.Mercedes-Benz sta lavorando affinché l’auto apprenda attraverso l’intelligenza artificiale (AI) quali sono i sistemi per il comfort utilizzati più di frequente dagli occupanti. L’intelligenza artificiale dovrà essere in grado di automatizzare queste funzioni ogni volta che si ripresenteranno le stesse condizioni13. Il risultato è un’automatizzazione personalizzata. Per questa innovazione, già in una fase di sviluppo avanzata, Mercedes‑Benz utilizza il termine “routine”. Al momento del lancio della nuova Classe E, le clienti e i clienti possono usufruire dei modelli di routine standard (“template”). Inoltre, avranno la possibilità di creare routine personalizzate. A questo proposito, i passeggeri possono collegare tra loro diverse funzioni e condizioni. Ad esempio, “Attiva il riscaldamento del sedile e imposta l’illuminazione di atmosfera sul colore arancione caldo se la temperatura interna è inferiore a 12 gradi Celsius”. Più benessere: ENERGIZING COMFORT e COMFORTMATIC con Digital Vent Control (entrambi a richiesta) Sonorità distensive, massaggio tonificante, luce rivitalizzante: con i diversi scenari dei programmi ENERGIZING COMFORT e con i suggerimenti personalizzati per il fitness dell’ENERGIZING COACH, Mercedes-Benz offre un programma di wellness completo. Con la Classe E debuttano due novità: il Programma contro il mal d’auto di ENERGIZING COMFORT può aiutare i passeggeri colpiti ad alleviare i sintomi. Per l’ENERGIZING COACH è in programma a medio termine la funzione di biofeedback, in grado di ridurre la sensazione di stress tramite esercizi di respirazione. Il climatizzatore automatico COMFORTMATIC (a richiesta) aumenta la sensazione di comfort con il Digital Vent Control, grazie al quale i diffusori di ventilazione anteriori si impostano automaticamente sulla configurazione di ventilazione desiderata, ad esempio con riferimento ai singoli sedili tramite il profilo utente. Ma le bocchette si possono anche orientare manualmente, come di consueto.