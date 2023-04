BARI - “Mi dono a Te” è il titolo della Giornata di formazione per volontari, in programma giovedì 13 aprile nella sede della Lilt Bari, in Corso Italia n. 187.Il programma della giornata si aprirà alle ore 10 con i saluti di Francesco Schittulli, presidente nazionale Lilt, e di don Giuseppe Ruppi, presidente Aps ‘Laboratorio Don Bosco oggi’.Seguiranno la presentazione della Giornata a cura di Francesco Favuzzi, vicepresidente della Lilt Bari e gli interventi sulla ‘Motivazione alla relazione d’aiuto’ a cura di Massimo Frateschi, psicologo e psicoterapeuta presidente A.I.E. Psi., Lucia Monacis, professore ordinario di psicologia generale all’Università di Foggia e di Maria Sinatra, professore ordinario di psicologia generale all’Università di Bari, psiconcologa, direttore dell’Istituto di Design di Matera.Alle ore 13 il programma prevede un light lunch preparato e servito dai volontari della Lilt.La seconda parte della Giornata si aprirà con la sessione ‘Ti racconto di me’ caratterizzata dalle testimonianze di Marilù Delli Santi, volontaria della Lilt Bari, e della Sorella Giuseppina Preverin, infermiera volontaria del Comitato CRI di Bari.Alle ore 17 riflettori accesi su “La storia di Benny, la vita è un dono”. Daniela D’Ambrosio, giornalista e componente del direttivo della Lilt Bari dialogherà con Benedetta Gelormini, giovane autrice del libro autobiografico “Ancora di Salvezza’.La giornata si concluderà con la consegna da parte di Marisa Cataldo, presidente della Lilt Bari, degli attestati di partecipazione. La partecipazione al corso è aperta a tutti ed è gratuita. I posti sono limitati. Per saperne di più contattare lo 080.5210404.