Serie B: il Parma rischia una penalizzazione di punti per aver pagato in ritardo le ritenute Irpef





La Covisoc potrebbe informare la Procura Federale. Quest’ultima dopo i necessari controlli potrebbe deferire la squadra emiliani al TFN, il Tribunale Federale Nazionale. Le ritenute Irpef sono quelle di Febbraio 2023. Se il Parma sarà ritenuto responsabile il TFN deciderà la data dell’udienza nella quale sarà decisa l’eventuale penalizzazione. La squadra emiliana è ottava con 44 punti.

