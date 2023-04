BARI - Troppo rumore dalla movida barese. Il Comune di Bari affiderà il controllo del rumore all'ARPA. Le principali segnalazioni da parte dei residenti riguardano la fascia oraria che va dalle 22 alle 3 e si verifica prevalentemente nel centro storico, zona Umbertina, giardini di via Volta, largo Ciaia, ex caserma Rossani, viale Einaudi, via Mazzitelli, via Camillo Rosalba, via Pappacena, Lungomare Cristoforo Colombo a Santo Spirito, Lungomare Tenente Massaro a Palese, Piazza Torre a Torre a Mare, Lungomare e Lungomare IX Maggio a San Girolamo, Zona Pane e Pomodoro, Torre Quetta.Il Comune di Bari spenderà quasi 10mila euro per la regolazione delle attività tecniche richieste da Arpa Puglia per avviare il monitoraggio.