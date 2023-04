LECCE - Nuovo dramma sulle strade salentine. A farne le spese un uomo di 78 anni morto in un incidente sulla Sp112 che collega Nardò alla marina di Sant'Isidoro, nel Leccese. La moglie che viaggiava con il pensionato è rimasta ferita ma la sua vita non sarebbe in pericolo. A causare l'incidente forse un malore dell'anziano.La tragedia si è consumata all'altezza del Villaggio Resta dove, per motivi ancora in corso di accertamento, l'auto si è ribaltata. Vani i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118.