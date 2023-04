BARI - In virtù della grande partecipazione prevista per il “Primo Maggio Barese” organizzato nel parco 2 Giugno, al fine di garantire la sicurezza urbana e il regolare svolgimento della manifestazione, il sindaco Antonio Decaro ha firmato un’ordinanza a tutela della sicurezza urbana. La disponibilità di contenitori in vetro, lattine contenenti bevande e bottiglie in plastica, munite di tappo, potrebbe infatti determinare episodi di uso improprio degli stessi nonché di dispersione - nelle aree interessate dalla manifestazione e nelle zone immediatamente adiacenti - di un elevato numero di lattine, bottiglie e/o contenitori di vetro i cui involucri o frammenti, in caso di rottura, costituiscono serio pericolo per l'incolumità delle persone. Inoltre si intende contrastare i possibili fenomeni di incuria e degrado riconducibili al consumo non responsabile di bevande alcoliche e, ancora, ridurre la quantità di rifiuti lasciati sulla sede stradale contribuendo a garantire il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie proprie delle aree interessate.Pertanto, a partire dalle 00:01 del 28.04.2023 e fino a due ore dopo la fine dell’evento previsto per il 1 maggio, sulla complanare di viale Luigi Einaudi sono vietati i seguenti comportamenti:- per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;- per qualsiasi soggetto di detenere, nelle zone come sopra individuate, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;-per qualsiasi soggetto non autorizzato di detenere, altresì, spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti; - di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi;A partire dalle ore 08.00 del giorno 01.05.2023 e fino a due ore dopo la fine dell’evento è fatto altresì divieto:- all’interno del Parco 2 Giugno, nonché sulle seguenti vie: Viale Einaudi (nel tratto di strada compreso tra Viale della Costituente e Viale della Resistenza), Viale della Resistenza, Viale della Costituente e Via Stefano Jacini (nel tratto di strada compreso tra Viale della Costituente e Viale della Resistenza) in quanto aree interessate direttamente dallo svolgimento dell’evento (come meglio evidenziato in rosso nel grafico che segue) per gli esercenti qualsiasi attività commerciale di somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;- all’interno del Parco 2 giugno (zona interna al perimetro evidenziato in rosso) per qualsiasi soggetto di detenere bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo; per qualsiasi soggetto non autorizzato di detenere, altresì, spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti; di accedere all’interno dell’area interessata direttamente dall’evento (Parco 2 giugno) con zaini, borsoni et similia contenenti bottiglie e contenitori in vetro, lattine di alluminio e/o bottiglie di plastica con tappo, spray urticanti (in genere utilizzati per - difesa personale) o qualsivoglia dispositivo urticante; di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice penale.A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’autorità amministrativa potrà applicare la Sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all’art.11 della Legge n.689/81.