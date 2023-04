BARI - La giovane Rebecca Di Molfetta di Bisceglie è stata rintracciata a Bari la mattina di giovedì 13 aprile. La ragazza sta bene.La giovane si sarebbe allontanata volontariamente di casa e di lei si sarebbero perse le tracce a partire dalle prime ore di mercoledì mattina, quando non si è presentata a scuola. Ai fini del ritrovamento sono stati determinanti i dati relativi alla cella agganciata dallo smartphone della giovane, che hanno consentito di restringere il campo di ricerca.La studentessa IIB del liceo “Leonardo da Vinci” di Molfetta ha potuto riabbracciare il papà Sergio (che aveva lanciato un accorato appello via social) e la mamma Isabella. Per fortuna la storia si è conclusa nel migliore dei modi e con un enorme sospiro di sollievo.