Il 50enne e il nipote viaggiavano su una Bmw finita fuori strada contro un albero, per cause ancora da accertare. Il conducente era un dipendente delle terme. Il 16enne è stato liberato dalle lamiere dai Vigili del fuoco. Poco dopo è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale di Tricase dove è ricoverato in terapia intensiva.

LECCE - Dramma sulle strade del leccese dove un 50enne è morto e un 16enne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4.30 di questa mattina durante una forte grandinata sulla Sp363 a Vitigliano, frazione di Santa Cesarea Terme.