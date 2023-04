via Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 4’ i biancorossi accorciano le distanze con Cheddira di testa su cross di Morachioli. Sedicesima rete per l’attaccante del Bari. Al 16’ Pucino dei galletti non concretizza una buona occasione. Al 36’ Ricci dei pugliesi va vicino al gol. Al 95’ il Bari pareggia con Di Cesare con una girata al volo su cross di Morachioli. Il gol è convalidato dopo un controllo al Var.Ottavo pareggio interno dei biancorossi. Il Bari è terzo con 57 punti, a -6 dal Genoa. I liguri vincono 2-0 sul Perugia al “Ferraris” e sono secondi a 63 punti.

- Nella trentatreesima giornata di Serie B il Bari pareggia 2-2 con il Como al “San Nicola”. Nel primo tempo al 2’ Bellemo dei lombardi va vicino al gol. Al 14’ Di Cesare dei biancorossi con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Al 18’ il Como passa in vantaggio con Ioannou con un tocco al volo su cross di Parigini. Al 26’ i lariani raddoppiano con Cutrone con un siluro di sinistro dal limite dell’area. Al 31’ Folorunsho del Bari di testa non riesce a schiacciare in porta.