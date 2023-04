TARANTO - Si è temuto il peggio a Taranto dove un operaio di un'impresa edile, impegnato in un intervento sulla facciata di un palazzo di via Sabato, è rimasto ferito cadendo dal primo piano dopo il cedimento della struttura di sostegno. L'operaio è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale.Ad intervenire sul posto anche i carabinieri, l'ispettorato del lavoro e funzionari dello Spesal-Asl.