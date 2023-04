La Reggina, nel caso dovesse essere penalizzata, potrà ricorrere in secondo e terzo grado per farsi cancellare la sanzione. Se tutti i ricorsi dei calabresi dovessero essere respinti non è escluso che la società amaranto si rivolga al Tar dopo il 19 Maggio. Questo potrebbe avere come conseguenza eventualmente un ritardo per l’inizio dei play off che decideranno la terza squadra che sarà promossa in Serie A.

- Giovedì 13 Aprile alle 11,30 a Roma si svolgerà l’udienza di primo grado al TFN, il Tribunale Federale Nazionale, sulla Reggina dopo il deferimento per non aver pagato entro il 16 Marzo le ritenute Irpef di Gennaio Febbraio e Marzo 2023 e gli stipendi ai calciatori. I calabresi sesti con 45 punti, dopo la vittoria 3-1 sul Perugia al “Curi” nel recupero della ventinovesima giornata di Serie B, rischiano una penalizzazione di 4 punti.