BARI - “E’ il caso di dire meno male che ci sono i giudici del TAR di Bari a fare il lavoro che dovrebbero fare i vertici della Regione Puglia: evitare gli sprechi… e in questo caso parliamo di una gara di oltre tre miliardi per protesi ortopediche, basti pensare che la cifra corrisponde praticamente al 45% di quanto viene speso da tutte le altre Regioni Italiane". Così in una nota il senatore Fdi Ignazio Zullo.“Insomma - ha aggiunto -, il presidente Emiliano e l’assessore Palese sono stati superati dai giudici amministrativi in quello che è il vero problema della sanità pugliese: controllo degli sprechi e delle clientele. In questi giorni consumati in continui incontri con i direttori generali delle Asl il tema della discussione è stato il taglio all'assistenza che si traduce con i tagli alla salute dei pugliesi, ma mai una parola su sprechi e clientele".