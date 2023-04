Taranto, accordo tra Regione e Comune per dare opportunità a 45 unità lavorative nella gestione dei rifiuti e per autisti

TARANTO - Avviso pubblico di selezione per l'Avviamento numerico, finalizzato all'assunzione a tempo determinato per massimo 12 mesi per n.30 (trenta) operatori ecologici e di n.15 (quindici) autisti con patente C e qualificazione CQC cat. B 3°liv. presso KYMA Ambiente Spa Socio unico Comune di Taranto.Grande soddisfazione tra il Presidente Emiliano e il Sindaco di Taranto, Melucci per questa importante occasione dove intendono di dare una maggiore attenzione al servizio nella gestione rifiuti nella città di Taranto.La domanda, che deve essere inoltrata entro il 21 aprile 2023, bisogna spedirla tramite PEC al seguente indirizzo: cpi.taranto@pec.rupar.puglia.it