Nel Lecce l’allenatore Marco Baroni dovrà rinunciare a Maleh e Umtiti squalificati. Esterni Blin e Hjulmand. Regista Strefezza. In attacco Colombo e Di Francesco. Nell’Empoli il tecnico Paolo Zanetti non avrà a disposizione Vicario e Ismajli infortunati. Sulle fasce Marin e Bandinelli. Trequartista Baldanzi. In avanti Caputo e Cambiaghi. Arbitrerà Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Nell’andata i toscani pareggiarono 1-1 al “Via del Mare”.





Nell’ultimo precedente in Serie A ad Empoli tra le due squadre il 25 Settembre2005 i toscani vinsero 1-0 con una rete realizzata al 20’ del secondo tempo da Pozzi.

Nella ventottesima giornata di Serie A il Lecce sfiderà domani alle 18,30 l’ Empoli al “Castellani”. Per i salentini sarà una partita insidiosa. I toscani cercheranno un successo per avvicinarsi al tredicesimo posto. I giallorossi pugliesi dovranno vincere per fare un passo in avanti importante verso la salvezza.