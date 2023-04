Così, i Carabinieri, nel corso di un ennesimo servizio, lo hanno controllato e sottoposto a perquisizione personale, che dava esito positivo in quanto in suo possesso hanno rinvenuto 10 dosi complessive di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dell’uomo, in cui sono state rinvenute altre dosi di stupefacente, materiale per il confezionamento in dosi e la somma di 570 euro in banconote di vario taglio, presumibilmente provento dell’illecita attività.





In casa, l’uomo deteneva illegalmente anche una pistola del tipo revolver Smith&Wesson, calibro 38 special, con matricola abrasa, completa di 5 cartucce, immediatamente sottoposta a sequestro. La sostanza stupefacente, invece, è stata consegnata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, per le conseguenti analisi.





L’uomo, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, al termine delle formalità di rito, su diposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto in carcere.

TARANTO - Prosegue l'azione di contrasto dei Carabinieri di Taranto alla criminalità locale. I militari della Sezione Operativa di Taranto hanno arrestato un 46enne di Statte per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente e detenzione illegale di arma da fuoco. I militari, dopo un servizio di osservazione protrattosi per più giorni, nei pressi dei parcheggi di uno stabilimento della periferia della città, hanno ricostruito i movimenti dell’uomo che, con assiduità, avrebbe venduto dosi di stupefacente presumibilmente del tipo cocaina ed eroina.