Il ventunenne tennista di Carrara in Toscana è il numero 18 al mondo nella Classifica ATP. Tsitsipas è quinto. Per il greco terza finale nella sua carriera sulla terra rossa a Barcellona.





Nella seconda semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz prevale 6-2 6-2 col britannico Daniel Evans e si qualifica per la finale. Lo spagnolo è il numero due al mondo. Il britannico è ventiseiesimo.

Nella prima semifinale del torneo ATP 500 di Barcellona di tennis Lorenzo Musetti eliminato in tre set 6-4 5- 7 6-3 in 2 ore e 29 minuti dal greco Stefanos Tsitsipas. Il greco si qualifica per la finale. Per Tsitsipas quarto successo in quattro incontri disputati con Musetti.