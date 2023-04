Tennis, torneo Miami: Sinner ko in finale con Medvedev

via Miami Open fb





Medvedev in questa finale ottiene 74 punti. Sinner conquista in questo incontro 52 punti. Il tennista altoatesino con Medvedev riesce ad avere una percentuale del 56% di prime. Per quanto riguarda le seconde di servizio Sinner ottiene solo il 32% dei punti, 9 su 28.

Nella finale del torneo Master 1000 ATP di Miami in Florida negli Stati Uniti d’America di tennis Jannik Sinner perde 7-5 6-3 con il russo Daniil Medvedev. Per il ventunenne altoatesino sesta sconfitta in sei partite contro il russo. Medvedev vince il torneo di Miami. Il russo è il numero 4 al mondo nella Classifica ATP. Sinner è nono.