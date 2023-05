L'anziano è stato catapultato fuori dal suo veicolo e non c'è stato nulla da fare per salvarlo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti un'ambulanza del servizio 118 e i Carabinieri per effettuare i rilievi planimetrici.

Secondo quanto riportato, l'uomo si trovava sul suo veicolo a tre ruote quando, dopo aver svoltato in direzione di Acquaviva, è stato colpito da un'auto Audi guidata da un abitante di Putignano.