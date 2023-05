Arpal, Azione: 'Grazie per rigore a Silvia Pellegrini: audio audizione a procura repubblica e nomina CdA senza lottizzazioni'

BARI - “Una sequenza di violazioni, furbizie, colpi bassi, simulazioni e chi più ne ha ne metta. Grazie per rigore e chiarezza a Silvia Pellegrini". Così il consigliere e commissario regionale di Azione Fabiano Amati, dei consiglieri regionali Sergio Clemente e Ruggiero Mennea, capogruppo."Per questo - proseguono - abbiamo chiesto e ottenuto dal Presidente Tutolo, che ringraziamo, la trasmissione alla Procura della Repubblica dell’audio integrale, così da accertare l’eventuale sussistenza di reati. "Da un punto di vista amministrativo riteniamo sia necessaria un’immediata nomina del CdA, senza alcuna lottizzazione politica, che speriamo operi sulla scia della gestione straordinaria, così da restituire a tutti - pugliesi, dipendenti e partecipanti ai concorsi - un minino di fiducia nella pubblica amministrazione. "L’audizione di oggi dimostra che la nostra iniziativa sull’argomento, a volte anche ruvida, sia stata opportuna e doverosa e ci spiace aver constatato che altri dirigenti regionali, con competenza di vigilanza e controllo su Arpal, non abbiano mai svolto le loro funzioni, lasciando in solitudine le persone incaricate della gestione straordinaria” concludono i consiglieri di Azione.