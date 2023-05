Nel giorno del suo compleanno, Elettra Lamborghini annuncia l’uscita del suo nuovo album di inediti “ELettraton (Island Records/Universal Music Italia). Il secondo disco della Lamborghini, sarà disponibile da venerdì 2 giugno in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali (in formato CD).

Elettra Lamborghini, artista multiplatino da 1.6 miliardi di stream nel mondo, 500 milioni di views su Vevo/YouTube e 7.2 milioni di follower su Instagram, torna alla musica dopo gli impegni televisivi che l’hanno vista, e la vedono tuttora impegnata con i PanPers sul Nove per il programma ONLY FUN- Comico Show.

Il disco è pronto per riconsegnare lo scettro della musica reggaeton italiana alla sua iconica queen dopo il successo multiplatino di brani come “Pistolero”, “Caramello” e molti altri. Elettra Lamborghini è una donna dalle mille passioni che ha trovato nella musica e nella televisione il suo habitat naturale, quello dove poter mettere in mostra la sua incredibile verve e genuinità.

Tra i prossimi impegni anche la tredicesima edizione di Italia’s Got Talent che arriverà su Disney+ e vedrà Elettra giudice insieme a Khaby Lame e ai veterani Mara Maionchi e Frank Matano.

La musica di Elettra Lamborghini mescola sapientemente ritmi latini su basi catchy e di stampo squisitamente pop, musiche in grado di portare ovunque good vibes e buon umore, caratteristiche che la distinguono anche nella vita di tutti i giorni.

Lei è la Twerking Queen, pronta per accompagnare anche quest’anno chiunque avrà voglia di divertirsi e ballare su ogni spiaggia e ogni dancefloor.