BARI - Il bosco incantato sfila per le vie del centro di Bari. Dopo quattro anni torna a nel capoluogo pugliese il Corteo del Maggio all'infanzia, che vedrà nella mattinata di lunedì 29 maggio centinaia di alunni delle scuole sul territorio barese, accompagnati da genitori e docenti, sfilare con le creazioni in cartapesta realizzate durante i laboratori della XXVI edizione del Festival di teatro Maggio all'infanzia - organizzato da Fondazione Sat con la direzione artistica di Teresa Ludovico - il cui tema è 'Il bosco incantato'.Il corteo partirà alle 10.30 da piazza Massari, per poi spostarsi su corso Vittorio Emanuele e concludere gli eventi in piazza del Ferrarese con una festa finale. Ad accompagnarlo ci sarà l'esibizione musicale dell'Associazione Bembè Arti Musicali e Performative di Ruvo di Puglia con gli alunni della Scuola dell’infanzia Il mondo di Peter Pan di Corato, a cura del M° Tommaso Scarimbolo. Durante il Corteo è previsto il saluto dell'Assessore alle Culture di Bari, Ines Pierucci.