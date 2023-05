BARI - Il Mountain Bike Club Bari A.S.D. ha annunciato la "Prima Randonée Città di Bari 2023", la prima manifestazione di questo tipo nella città di Bari.L'evento avrà luogo il 4 giugno 2023 e partirà e terminerà dal piazzale (parcheggio auto) della spiaggia di Pane e Pomodoro.La randonnée è una manifestazione non competitiva per la quale, visti i tratti di strade bianche, si consiglia vivamente l’uso di bici gravel e con ruote grasse in quanto sono previsti alcuni tratti sterrati poco impegnativi.Si svolgerà su due percorsi di 220 km e 145 km, attraversando numerosi comuni della Puglia tra cui Bari, Mola di Bari, Polignano a Mare, Monopoli, Torre Canne, Ostuni, Casalini-frazione di Cisternino, Locorotondo, Alberobello, Castellana Grotte, Conversano, Noicattaro, con rientro previsto a Bari entro 13 ore e mezza.Ai partecipanti verrà fornita una mappa gpx.Sono previsti due ristori, uno lungo il percorso presso la prestigiosa Masseria Torre Coccaro e, al traguardo, focaccia e birra per tutti i partecipanti.La manifestazione, patrocinata dal Comune di Bari Assessorato allo Sport e da Puglia Promozione, si propone di mettere in risalto le bellezze del territorio pugliese, offrendo ai partecipanti l'opportunità di esplorare la regione in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente.Non mancherà la medaglia ricordo, in legno intagliato, per coloro che completeranno il percorso sperimentale.Per maggiori informazioni e documentazione, è possibile visitare il sito web dedicato all'evento su https://www.ciclostoricapuglia.it/ o contattare l'associazione all'indirizzo mtbclubari@gmail.comIl presidente del MTB Club Bari ASD, Giuseppe Arrivo, è disponibile al numero +39 328 6516561.