Nell'occasione, al titolare del Viminale, il sindaco di Bari Antonio Decaro rinnoverà la richiesta di potenziamento degli organici delle Forze dell'Ordine per il capoluogo pugliese a seguito dell'aumento dei reati predatori come "spaccate" ai danni degli esercizi commerciali, dello spaccio di sostanze stupefacenti e, in ultimo, per i recenti episodi di violenza nei confronti degli autisti dei bus urbani.

- Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi presenzierà stamane a partire dalle 10.30, presso la Prefettura di Bari, al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Antonia Bellomo.