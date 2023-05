BARI - L’assessora al Welfare Francesca Bottalico rende noto che è in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bari, a questo link , l’avviso per la manifestazione di interesse ad aderire al Tavolo cittadino delle comunità migranti per la promozione del dialogo interculturale e l’inclusione sociale del Comune di Bari, che sarà istituito in via sperimentale per la durata di un anno.Il tavolo di co-programmazione, nel quale siederanno rappresentanti delle comunità migranti provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, presenti stabilmente sul territorio, avrà funzione propositiva e consultiva e sarà il luogo:· della promozione della partecipazione dei cittadini migranti alle Istituzioni;· della partecipazione, del confronto e dello scambio politico-istituzionale, culturale e sociale;· della raccolta dei bisogni ed elaborazione di proposte che perseguano il miglioramento della qualità della vita delle comunità straniere mediante l’informazione, la formazione, l’istruzione, l’inclusione sociale;· della promozione dei diritti fondamentali delle personeAlla manifestazione di interesse sono invitati a partecipare:· comunità straniere di Paesi extra UE costituite in associazione;· gruppi informali di cittadini stranieri appartenenti allo stesso Paese extra UE rappresentativi di almeno 20 componenti;· gruppi informali di cittadini stranieri di Paesi extra UE anche di numero inferiore a 20 purché non presenti in città altri cittadini stranieri dello stesso Paese.“Con la pubblicazione di questo avviso vogliamo dar vita a uno spazio formale di consultazione, ascolto, confronto, cittadinanza attiva e co-programmazione con le diverse comunità presenti a Bari - commenta Francesca Bottalico - sostituendo le vecchie consulte e favorendo la partecipazione dei diretti interessati alla costruzione di politiche e azioni territoriali condivise, in modo da rispondere efficacemente ai bisogni e alle aspirazioni di uomini e donne provenienti da altri Paesi che nella nostra città vivono e lavorano. Sarà uno spazio di lavoro in cui valorizzare storie, promuovere conoscenza, individuare azioni volte all’accoglienza e all’inclusione nel rispetto delle diverse culture e religioni. Per farlo valorizzeremo le esperienze avviate in questi anni sul territorio e il tavolo che andremo a costituire sarà lo strumento individuato per definire e/o rafforzare gli interventi e le azioni utili a una piena inclusione, abitativa, sociale e culturale”.Al momento della presentazione della domanda dovrà essere già individuato il rappresentante che parteciperà ai lavori del tavolo in rappresentanza della comunità o del gruppo. Il tavolo dovrà, per quanto possibile, assicurare la parità di genere tra i partecipanti.Le comunità o gruppi di migranti interessati a partecipare al tavolo dovranno inviare apposita domanda, da redigere in conformità al modello di istanza allegato all’avviso, producendo, inoltre, se la comunità di migranti è istituita in associazione, l’atto costitutivo e lo statuto e successive modifiche, l’elenco dei soci che ricoprono cariche elettive, la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante e il codice fiscale dell’associazione.La presentazione delle istanze potrà avvenire tramite posta elettronica certificata all’indirizzo serviziallapersona.comunebari@pec.rupar.puglia.it o mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo della ripartizione Servizi alla persona, in piazza Chiurlia, 27, secondo le indicazioni contenute nell’avviso.Il tavolo che si andrà a costituire è un tavolo aperto, dunque non è previsto un termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione, sebbene l’avviso sarà pubblicato per 15 giorni, fino al prossimo 8 giugno, sul sito istituzionale del Comune di Bari nella sezione “Altri avvisi”.Alla scadenza dei 15 giorni il modello di istanza di manifestazione di interesse rimarrà comunque pubblicato sul sito istituzionale nell’apposita sezione dell’area tematica “Servizi alla persona.Si procederà alla costituzione del tavolo con delibera di giunta comunale dopo l’ammissione delle prime cinque comunità/gruppi di migranti. Eventuali successive istanze da parte di altre comunità di migranti, verificati i requisiti di ammissibilità, integreranno i componenti del tavolo.Per ulteriori informazioni o chiarimenti circa l’avviso è possibile inviare una mail all’indirizzo: serviziallapersona.comunebari@pec.rupar.puglia.it