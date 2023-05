BARI - Un 60enne barese è stato multato di 100 euro dalla Polizia locale per aver scaricato dal suo mezzo a tre ruote in un bidone stradale situato nei pressi dell'ospedale alcuni rifiuti speciali, tra cui plafoniere, cavi elettrici e contenitori utilizzati per lavori edili.Oltre alla multa, l'uomo è stato costretto a riprendere in custodia i rifiuti ingombranti che aveva tentato di lasciare nel cassonetto.