BARI - Dramma stamani in via Vittorio Veneto. Una Vespa, mentre attraversava il lungomare, si è scontrata con un'auto, un'Alfa Romeo Stelvio guidata da un 48enne, all'incrocio con via Pantaleoni. Il conducente della motocicletta, 58 anni, è stato sbalzato in aria ed è caduto su una Seat parcheggiata, sfondando il lunotto posteriore.L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Policlinico. Sul posto il 118 e la Polizia Locale incaricata di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.