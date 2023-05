Bari, tenta furto di motorino in via Manzoni: arrestato

BARI - Gli agenti della Polizia Locale di Bari hanno accusato di furto, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale un minore. Il tentato furto è avvenuto intorno alle 23 lo scorso martedì 16 maggio in via Manzoni, nel quartiere Libertà. Il giovane si aggirava con fare sospetto tra gli stalli delle moto.Già noto alle forze di Polizia, il suo atteggiamento ha insospettito gli agenti che lo hanno trovato mentre con un cacciavite armeggiava in corrispondenza di un motore in sosta. Alla vista degli agenti ha tentato la fuga verso via Principe Amedeo ma è stato bloccato in piazza Moro e arrestato.