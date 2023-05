BARI - Questa mattina, a Palazzo di Città, l’assessora alle Culture Ines Pierucci e il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti hanno accolto una delegazione diplomatica della Repubblica di Cuba guidata dalla console di Cuba a Roma Arasay D’Angelo Pereira.Nel corso dell’incontro è stato celebrato il ventesimo anniversario dell’associazione CubAqui - Oficina de Tramite Italia Cuba ong, presieduta da Natalino Fiore, e si è parlato del tradizionale rapporto di amicizia fra i due popoli, dei gemellaggi e dei legami storici, culturali e sociali tra le due comunità.È stato inoltre consegnato un riconoscimento a cinque professionisti cubani, cittadini italiani, in rappresentanza della comunità cubana presente sul territorio: Osiris Proenza Fernandez, Andres M. Carrillo Ayala, Eric Hernandez Vazquez, Mayda Perez Fernandez, Raimond Vargas Reina che con il loro lavoro e la loro esperienza hanno contribuito alla crescita della comunità di Bari.“La presenza di una comunità cubana ben integrata nel nostro territorio, in particolar modo nel quartiere Madonnella - ha detto Lorenzo Leonetti - conferma un legame consolidato basato su importanti relazioni di amicizia e collaborazione in ambito sportivo, culturale e sociale. Premiare i cittadini italo-cubani qui presenti significa premiare una comunità che da sempre ha contribuito alla crescita di Bari, terra dell’accoglienza”.“Oggi commemoriamo il ventennale della nascita di un’associazione che svolge un ruolo fondamentale a Madonnella - ha spiegato Ines Pierucci -, un quartiere che, come diceva il compianto Nichi Muciaccia, è una sorta di “repubblica democratica”, e proprio a Nichi dedico idealmente questa cerimonia, che sancisce il valore dell’integrazione tra popoli, culture e religioni nel processo di crescita della nostra comunità, in un quartiere e in una città che da sempre accoglie persone da tutto il mondo nel nome del culto nicolaiano”.“È davvero emozionante essere qui oggi nella vostra città - ha detto la console Arasay D’Angelo Pereira - perché appena arrivata ho percepito lo spirito cubano tra la gente. Per questo, il mio ringraziamento va a Cubaqui, associazione tra le più attive in Italia, che ha saputo interpretare al meglio i valori della nostra cultura”.“I cubani residenti nel barese - ha spiegato Natalino Fiore - sono oltre mille, molti dei quali sono diventati cittadini italiani. Tra questi abbiamo scelto cinque persone, alle quali si è voluto riconoscere l’apporto dato alla città in diversi campi, ad esempio in campo sportivo: Andres, schermitore, ha portato il Club Scherma Bari ad altissimi livelli; Eric che si è distinto nel Baseball, oppure Raimond, compositore, o ancora Maila Perez e Osiri”.