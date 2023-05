BARLETTA - Giovedì 1 giugno 2023, alle ore 10,00, si terrà presso il supermercato COOP in via Sant'Antonio 28/b a Barletta (BT) per la presentazione del progetto: "ABBRACCIARE IL MONDO ATTRAVERSO IL LAVORO", iniziativa a cura della Fondazione Tatò Paride per l'Italia, in collaborazione con la Cooperativa sociale Work-Aut lavoro e autismo e COOP Master Coop Alleanza 3.0. Il progetto è stato recentemente presentato nel Quinto Parlamento europeo delle Persone con disabilità a Bruxelles (23-24 maggio 2023).L'esperienza dei ragazzi Soci Lavoratori Work-Aut presso la Coop di Barletta è stata annoverata fra le Best practices da favorire e replicare in tutta Europa.Intervengono: Francesca Tatò, presidente Fondazione Tatò Paride per l'Italia e Stefania Grimaldi, presidente Cooperativa sociale Work-Aut e i ragazzi speciali inseriti nel progetto di inclusione lavorativa presso il supermercato Coop di Barletta.